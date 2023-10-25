Понад 20 американських військових поранені через атаки на бази США, - NBC News
Близько два десятки американських військових отримали поранення минулого тижня внаслідок атак безпілотників на бази Сполучених Штатів в Іраку та Сирії
Про це пише NBC News із посиланням на Центральне командування США.
"Двадцять американських військовослужбовців отримали легкі поранення 18 жовтня, коли принаймні два односторонні ударні безпілотники націлилися на військову базу Аль-Танф на півдні Сирії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що один з дронів вдалося знищити. Тоді поранені повернулися до служби, жодні військові об’єкти не постраждали. Того ж дня ще 4 американських військовослужбовців отримали незначні поранення під час двох окремих атак безпілотників проти сил США на базі Аль-Асад у західному Іраку.
США збили безпілотники, але уламки одного з них знищили навіс, під яким були невеликі літаки. Тоді весь постраждалий особовий склад повернувся на службу.
"Ми завжди залишаємо за собою право захищати себе, і ми ніколи не вагатимемося вживати заходів, коли це необхідно, щоб захистити наші сили та наші інтереси за кордоном", - сказав прессекретар Пентагону Пет Райдер.
- 6 жовтня американські військові збили безпілотник у Сирії, оскільки він завдавав авіаударів поблизу їхньої операційної зони.
- 24 жовтня у Пентагоні підтвердили, що бойовики намагалися атакувати американську військову базу у Сирії ударними безпілотниками.
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