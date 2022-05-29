Понад 30 тис. військових, 1 338 танків, 3 270 БМП і 178 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 29 травня окупанти втратили близько 30 250 військових, 1338 танків, 3270 бойових броньованих машин, 633 системи артилерії, 208 літаків і 178 гелікоптерів і 117 крилатих ракет
Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
З 24 лютого по 29 травня орієнтовні втрати Росії становлять:
- особового складу 30 000 (+250),
- танків ‒ 1 330 (+8) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од.,
- артилерійських систем – 628 (+5) од.,
- РСЗВ – 203 (+2) од.,
- засобів ППО – 93 (+0) од.,
- літаків – 207 (+1) од.,
- гелікоптерів – 174 (+4) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0),
- крилатих ракет – 116 (+1),
- кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од.,
- спеціальної техніки – 48 (+0).
Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямках.
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