Понад 30 тис. військових, 1 338 танків, 3 270 БМП і 178 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

З 24 лютого по 29 травня орієнтовні втрати Росії становлять:

особового складу 30 000 (+250),

танків ‒ 1 330 (+8) од.,

бойових броньованих машин ‒ 3258 (+12) од.,

артилерійських систем – 628 (+5) од.,

РСЗВ – 203 (+2) од.,

засобів ППО – 93 (+0) од.,

літаків – 207 (+1) од.,

гелікоптерів – 174 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 503 (+0),

крилатих ракет – 116 (+1),

кораблів/катерів – 13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2226 (+0) од.,

спеціальної техніки – 48 (+0).

Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Криворізькому напрямках.

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