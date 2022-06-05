Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.

За час повномасштабної війни проти України РФ втратила орієнтовно:

особового складу ‒ близько 31 150 (+100) осіб;

танків ‒ 1381 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,

артилерійських систем – 686 (+6) од,

РСЗВ ‒ 207 (+0) од,

засоби ППО ‒ 95 (+0) од,

літаків – 210 (+0) од,

гелікоптерів – 175 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 548 (+8),

крилаті ракети ‒ 122 (+0),

кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2360 (+23) од,

спеціальна техніка ‒ 53 (+1).

Найбільших втрат РФ зазнала на Бахмутському напрямку.

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