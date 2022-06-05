Понад 31 тис. окупантів, 1 381 танк, 3 392 БМП і 548 безпілотників: у Генштабі назвали втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого до 5 червня окупанти втратили 31 150 військових, 1 381 танків, 686 систем артилерії й 548 безпілотників і 3 392 БМП
Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила орієнтовно:
- особового складу ‒ близько 31 150 (+100) осіб;
- танків ‒ 1381 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од,
- артилерійських систем – 686 (+6) од,
- РСЗВ ‒ 207 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 95 (+0) од,
- літаків – 210 (+0) од,
- гелікоптерів – 175 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 548 (+8),
- крилаті ракети ‒ 122 (+0),
- кораблі /катери ‒ 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2360 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 53 (+1).
Найбільших втрат РФ зазнала на Бахмутському напрямку.
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