Понад 31,2 тис. військових, 211 літаків, 1386 танків і 551 безпілотник: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
З 24 лютого до 6 червня окупанти втратили 31 250 військових, 1386 танків, 690 систем артилерії й 551 безпілотник
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
За час повномасштабної війни проти України РФ втратила орієнтовно:
- особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1386 (+5) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од;
- артилерійських систем – 690 (+4) од;
- РСЗВ - 207 (+0) од;
- засоби ППО - 96 (+1) од;
- літаків – 211 (+1) од;
- гелікоптерів – 176 (+1) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3);
- крилаті ракети - 125 (+3);
- кораблі /катери - 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од;
- спеціальна техніка - 53 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Повні дані уточнюються.
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