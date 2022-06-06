Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

За час повномасштабної війни проти України РФ втратила орієнтовно:

особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1386 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од;

артилерійських систем – 690 (+4) од;

РСЗВ - 207 (+0) од;

засоби ППО - 96 (+1) од;

літаків – 211 (+1) од;

гелікоптерів – 176 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3);

крилаті ракети - 125 (+3);

кораблі /катери - 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од;

спеціальна техніка - 53 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку. Повні дані уточнюються.

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