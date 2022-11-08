Понад $3,3 млрд. У США в хакера конфіскували рекордну суму у біткоїнах

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, хакер Джеймс Чжонг понад десять років тому незаконно вкрав 50 000 біткоїнів у майданчика Silk Road.

"Джеймс Чжонг вчинив банківське шахрайство більше десяти років тому, коли він вкрав приблизно 50 000 біткоїнів з Silk Road. Протягом майже десяти років місцеперебування цієї величезної частини зниклих біткоїнів залишалося невідомим. Завдяки найсучаснішим технологіям відстеження криптовалют та старій добрій поліційній роботі, правоохоронці знайшли та повернули цю вражаючу схованку злочинних статків. Цей випадок показує, що ми не припиняємо відстежувати гроші, як би майстерно вони не були заховані". – йдеться у заяві Мін’юсту.

Хакер Джеймс Чжун визнав себе винним перед судом Мангеттену в шахрайстві у зв’язку зі зломом 50 676 BTC на Silk Road ще 2012 року. 32-річний Чжун визнав себе винним за одним пунктом обвинувачення в шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, за яке передбачено максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі. Вирок хакеру винесуть 22 лютого 2023 року.

Silk Road був першим великим ринком даркнету, що давав змогу торговцям продавати часто нелегальні товари в обмін на біткоїни. Чжун зміг обманом змусити платіжну систему Silk Road передати йому біткоїни через низку фальшивих рахунків.

Спочатку влада вилучила біткоїни, а також злитки дорогоцінних металів і понад $600 тис. готівкою в будинку Чжуна під час рейду 9 листопада минулого року. Вона знайшла більшу частину біткоїнів у приватних ключах у підземному сейфі й "на одноплатному комп’ютері, який був занурений під ковдру в бляшанку з-під попкорну, що зберігалася в туалеті".

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