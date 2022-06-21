Понад 350 людей викрали окупанти у Запорізькій області, - очільник ОВА

Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав очільнник Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Наразі відомо про 352 випадки викрадення, з них 150 людей продовжують залишатися у полоні. Також відомо про велику кількість пограбувань фермерів та цивільного населення", - сказав він.

Старух зазначив, що кожного дня на підконтрольну територію продовжують виїжджати люди попри те, що гумкоридори є формальними. Він сказав, що за останню добу через Запоріжжя виїхало понад 1400 мирних мешканців із Запорізької, Херсонської та Донецької областей.