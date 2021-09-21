Понад 80% померлих від коронавірусу - люди віком від 60 років, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що за весь час пандемії коронавірусу в Україні померло 54 919 осіб, з них 44 940 — люди старше 60 років
Про це передає пресслужба МОЗ.
"82% всіх померлих від COVID-19 - це люди віком понад 60 років. Тому вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ. Зараз в Полтавській області завершується пілотний проєкт мобілізації на вакцинацію саме старшого населення. У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи і потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилася в рази і саме серед людей віком 60+", - зауважив Ляшко.
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Він зазначив, що людям, особливо пенсіонерам, надавали доказову інформацію про безпеку та ефективність вакцин, а також відповідали на їхні запитання.
"Єдиним способом захистити себе від важкого перебігу та смерті від COVID-19 є вакцинація. Усі вакцини, які використовує Україна, пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність і схвалені Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного застосування. Їхня ефективність у запобіганні госпіталізації та смерті вища за 90%", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 20 вересня в Україні зафіксовано 5 159 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 463, медпрацівників – 129).
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