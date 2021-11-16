Понад 96% померлих від ускладнень COVID-19 не були щеплені, - МОЗ
В Україні за період із 1 серпня по 31 жовтня 2021 року 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 не отримали двох доз вакцини від коронавірусу
Про це повідомляє МОЗ у Facebook.
За період з серпня по кінець жовтня 94,3% госпіталізованих хворих, у яких діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації, а 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 не були щеплені двома дозами вакцини.
"Дані за останні три місяці вказують на те, що людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із коронавірусною хворобою у п'ять разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення", - йдеться в повідомленні.
У МОЗ наголосили, що вакциновані мають у дев'ять разів менший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж невакциновані.
В Україні зараз можна щепитися однією з чотирьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Наразі доступні 11,3 млн доз цих вакцин.
- Нагадаємо, за минулу добу, 15 листопада, в Україні вакцинувалися 268 088 людей. Від початку кампанії вакцинували 12,3 млн осіб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.3
Купівля 26.3Продаж 26.55
-
EUR
Купівля 29.86Продаж 30.27
- Актуальне
- Важливе