Понад 96% померлих від ускладнень COVID-19 не були щеплені, - МОЗ

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.



За період з серпня по кінець жовтня 94,3% госпіталізованих хворих, у яких діагностували коронавірусну хворобу, не пройшли повний курс вакцинації, а 96,5% померлих від ускладнень COVID-19 не були щеплені двома дозами вакцини.



"Дані за останні три місяці вказують на те, що людей, які завершили курс вакцинації, госпіталізують із коронавірусною хворобою у п'ять разів рідше за тих, хто не отримав жодної дози вакцини або зробив лише одне щеплення", - йдеться в повідомленні.



У МОЗ наголосили, що вакциновані мають у дев'ять разів менший ризик померти внаслідок COVID-19, ніж невакциновані.



В Україні зараз можна щепитися однією з чотирьох вакцин: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac, Comirnaty від Pfizer та Moderna. Наразі доступні 11,3 млн доз цих вакцин.

Нагадаємо, за минулу добу, 15 листопада, в Україні вакцинувалися 268 088 людей. Від початку кампанії вакцинували 12,3 млн осіб.