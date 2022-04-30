Понад два роки з COVID-19: у Польщі в середині травня скасують стан епідемії коронавірусу

Про це повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

“Це рішення вже пройшло обговорення на різних рівнях державної адміністрації, здійснено його юридичний аналіз. У середині травня ми скасуємо стан епідемії і замінимо його на стан епідемічної загрози”, - зазначив міністр.

Стан епідемії COVID-19 в Польщі було запроваджено 20 березня 2020 року.

З 28 березня цього року у Польщі скасовано обов’язок носити медичні маски у публічних місцях та закритих приміщеннях, окрім медичних закладів. Від початку пандемії COVID-19 від коронавірусу у Польщі померли понад 116 тис. осіб. За останню добу в країні зафіксовано 857 випадків інфікування, померли 20 людей.

Нагадаємо, українські біженці у Польщі не хочуть вакцинуватися від COVID-19

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