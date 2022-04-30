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Понад два роки з COVID-19: у Польщі в середині травня скасують стан епідемії коронавірусу

30 квітня, 2022 субота
05:32
Здоров'я коронавірус

У Польщі з середини травня запровадять стан епідемічної загрози, скасуючи статус епідемії

Про це повідомив глава МОЗ Польщі Адам Недзельський.

“Це рішення вже пройшло обговорення на різних рівнях державної адміністрації, здійснено його юридичний аналіз. У середині травня ми скасуємо стан епідемії і замінимо його на стан епідемічної загрози”, - зазначив міністр.

Стан епідемії COVID-19 в Польщі було запроваджено 20 березня 2020 року.

З 28 березня цього року у Польщі скасовано обов’язок носити медичні маски у публічних місцях та закритих приміщеннях, окрім медичних закладів. Від початку пандемії COVID-19 від коронавірусу у Польщі померли понад 116 тис. осіб. За останню добу в країні зафіксовано 857 випадків інфікування, померли 20 людей.

  • Нагадаємо, українські біженці у Польщі не хочуть вакцинуватися від COVID-19

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