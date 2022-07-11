Понад мільярд доларів за місяць: українські біженці почали активно пересилати гроші додому
У травні грошові перекази в Україну з-за кордону сягнули довоєнного рівня та перевищили показники "ковідного" 2020 року
Вперше від початку війни зросли обсяги грошових переказів з-за кордону. Про це повідомляє НБУ.
У травні грошові перекази в Україну сягнули довоєнного рівня, а в середньому за п'ять місяців 2022 року перевищили рівень 2020 року. Загалом за травень в Україну надійшло переказів на суму понад 1,15 млрд доларів.
У Нацбанку таке зростання грошових надходжень пояснюють, зокрема, активним працевлаштуванням за кордоном українців, що вимушено покинули країну.
За даними ООН, станом на 21 травня кількість біженців з України перевищила вісім млн. З них найбільше залишилося в Польщі (майже 1.2 млн) та Німеччині (0.8 млн). Натомість з початку війни в Україну повернулося понад 2.8 млн громадян.
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