Про це свідчить статистика мережі POS-терміналів ПриватБанку, повідомив банк у телеграм.

"У травні 2022 в порівнянні з квітнем українці стали більше купувати товарів та послуг, оплачуючи їх банківськими картками. Згідно зі статистикою мережі POS-терміналів ПриватБанку, кількість оплат покупок у травні зросла на 21% (зі 146 млн транзакції у квітні до 177 млн у травні 2022)", – йдеться у повідомленні.

Більшість карткових витрат українців пішла на оплату продуктів харчування - у травні в порівнянні з квітнем вона збільшилася на 12,6% (до 21,3 млрд грн) та становить понад 50% загального обсягу оплат покупок картками, зазначив банк.

При цьому українці в травні частіше ходили до кафе та ресторанів.

"Значно зросли обсяги оплат у кафе і ресторанах - на 54% (до 2,3 млрд грн), магазинах техніки і електроніки (на 41% до 2,9 млрд грн) та мережах АЗС (на 27% до 1,23 млрд грн)", – повідомив ПриватБанк.

"Споживчий ринок поступово відновлюється після різкого падіння у перші тижні війни, зростання кількості покупок відбувається як за рахунок збільшення пропозиції торгових мереж та малого бізнесу, так і за рахунок активного зростання кількості торгівельних точок, які приймають картки до оплати", - прокоментував керівник дирекції обслуговування бізнес клієнтів ПриватБанку Євген Заіграєв.

Безготівкова оплата на споживчому ринку переважає готівкову, додали у банку.

Нагадаємо, картки ПриватБанку та інших банків відтепер можна поповнити на касах супермаркетів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb