Попри пільги на імпорт, сума митних надходжень у червні на 33% більша, ніж у травні
Митні платежі в червні зросли на третину порівняно з травнем, але склали лише 32% від того, що мало надійти в мирний час
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Ярослав Железняк у телеграм.
За його даними, надходження від митниці в червні склали 12,69 млрд грн, хоча пільги на імпорт товарів в минулому місяці все ще діяли.
"З одного боку, це вже +33% або на 3,1 млрд більше, ніж надійшло у травні від митниці... З іншого боку, таке надходження складає лише третину (32%) від того, що мало надійти від митниці у мирний час (план був 34 млрд)", – зазначив Железняк.
Загалом, за його даними, податкові і митні надходження до бюджету у червні принесли 57,6 млрд грн.
- Нагадаємо, Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня.
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