Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Ярослав Железняк у телеграм.

За його даними, надходження від митниці в червні склали 12,69 млрд грн, хоча пільги на імпорт товарів в минулому місяці все ще діяли.

"З одного боку, це вже +33% або на 3,1 млрд більше, ніж надійшло у травні від митниці... З іншого боку, таке надходження складає лише третину (32%) від того, що мало надійти від митниці у мирний час (план був 34 млрд)", – зазначив Железняк.

Загалом, за його даними, податкові і митні надходження до бюджету у червні принесли 57,6 млрд грн.

Нагадаємо, Рада повернула сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня.

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