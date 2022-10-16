Попри радянські міфи, першим фронтом УПА був антинацистський, - В‘ятрович
Інформація про те, що українські повстанці під час Другої світової війни широко співпрацювали з нацистською Німеччиною, - міф
Про таке ексклюзивно для проєкту Еспресо «НЕ ІСТФАК» розповів дослідник УПА, історик і народний депутат Володимир В’ятрович.
За його словами, кремлівська пропаганда і досі ширить міфи про колабораціонізм української повстанської армії, попри те, що УПА почала творитися в кінці 1942-го року - тоді, коли вся територія України була окупована нацистами. Відтак, повстанська боротьба українців почалася якраз проти нацистів. Антинацистський фронт був першим в боротьбі українських повстанців.
В‘ятрович зазначив, що послідовними були у цьому наративі як радянські пропагандисти, так і сучасні.
«Це абсолютно невипадково. Це вписується в ширший імперський російський наратив про те, що будь-яка боротьба українців за незалежність - це обов’язково зрада. Починаючи від часів Мазепи і мазепинців, через петлюрівців, і очевидно, що бандерівці ще донедавна були останні в ланцюжку цих борців за та свободу України. Тому вони вважалися головним об‘єктом російської пропаганди і засудження», - сказав історик.
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