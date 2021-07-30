Попри заборону ЄСПЛ: суд РФ дозволив видати режиму Лукашенка білоруського активіста Казимирова

Про це повідомляє Радіо Свобода.



Це відбулося, незважаючи на заборону Європейського суду з прав людини екстрадувати Казимирова.



Адвокат активіста Іларіон Васильєв, коментуючи рішення російського суду, заявив, що воно незаконне, оскільки Росія ратифікувала європейську Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, за яким рішення ЄСПЛ щодо Казимирова обов’язкове до виконання для державних органів. Васильєв збирається подавати скаргу. При цьому рішення про екстрадицію білоруського активіста вступило в силу негайно.



Як відомо, анархіст Андрій Казиміров звинувачується у Білорусі в участі в масових заворушеннях під час протестів проти режиму Олександра Лукашенка 9 серпня 2020 року. На батьківщині активісту загрожує 8 років позбавлення волі.



До Росії Казиміров поїхав наприкінці минулого року, коли йому стало відомо про кримінальне переслідування.

14 січня 2021 року його затримала російська поліція. Відтоді він перебував під вартою.

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