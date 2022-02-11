Поранили копачів бурштину під час сутички: ДБР перевіряє дії співробітників СБУ

Про це повідомляє пресцентр ДБР.



За попередньою інформацією, близько 17:00 10 лютого в селі Єльне Сарнинського району Рівненської області сталася сутичка між правоохронцями та цивільними.



Працівники СБУ запідозрили людей у незаконному видобутку бурштину і хотіли перевірити цю інформацію. Копачі почали чинити опір правоохороням, вчинили бійку із застосуванням ножів, сокир та бензопил.



Співробітники СБУ стали стріляти з вогнепальної зброї.



Унаслідок сутички п'ятьох цивільних ушпиталили з вогнепальними пораненнями. Чотири людини мають поранення ніг, ще в однієї уражене передпліччя. Життю потерпілих нічого не загрожує. Зараз встановлюють тяжкість тілесних ушкоджень.



Подію кваліфікували як перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 365 КК України).



Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.

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