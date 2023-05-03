Порошенко передав 43-й бригаді комплекс БПЛА Poseidon та автомобільну техніку

Як розповіли командири бригади через рік після вторгнення, загалом під час боїв на Київщині вдалося знищити не менше 2500 одиниць ворожої техніки – у тому числі й завдяки допомозі місцевих мешканців. У бригаді до початку вторгнення не було власної аеророзвідки, координатами допомагали цивільні – оператори "весільних" мавіків. Але без потужних власних "очей" артилерії воювати вкрай важко.

Тож коли народна депутатка з "Євросолідарності" Вікторія Сюмар оголосила збір коштів на БПЛА Poseidon – відгукнулося понад півтори тисячі людей, і не лише з Київщини. Доклалися до збору через проєкт "Очі арти" і Телеканал "Прямий" та "5 канал". Решту суми закрив Фонд Порошенка. У комплекті три "пташки", кожна з яких коштує 100 тисяч євро.

Поки тривав збір, бійці бригади проходили у навчальному центрі 6-тижневе навчання, як керувати цими потужними "пташками".

З подарунками саме встигли до свята – Дня народження бригади, яке відзначають на початку травня. Окрім комплексу БПЛА Poseidon команда Порошенка привезла артилеристам 5 вантажівок DAF, 5 мобільних лазне-пральних комплексів і пересувну автомайстерню.

"Традиційно до "пташок" ми передаємо комплекс керування дронами. Тут є все необхідне обладнання: генератор, Старлінк, джерело безперебійного живлення, і, головне, робочі місця — для оператора, пілота, коригувальника вогню та командира. Воїни дуже зраділи, бо це значно спростить їхню роботу. Приїхав, запустив "пташку" в небо, побачив ціль, влупив вогняним дощем по окупантах", – показує п’ятий Президент "начинку" всередині спеціально обладнаного кунга.

"Ми також привезли річ, за якою вишикувалась черга – пересувну авторемонтну майстерню. Це дає військовим змогу не витрачати час на евакуацію підбитої техніки, а лагодити прямо на місці. Майстерня нафарширована всім необхідним: верстатами, генератором, зварювальним апаратом, краном, лебідкою та іншим важливим обладнанням", – пояснює Порошенко.

"Армія готується до наступу, і їй дуже потрібні "очі", які далеко бачитимуть і робитимуть пекло для окупанта. Не маю жодних сумнівів, що наші артилеристи знайдуть не одну ворожу базу боєприпасів, резерв техніки та казарми. І буде БУМ", – переконаний Петро Порошенко.