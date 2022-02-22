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Головна війна з Росією Порошенко приніс Зеленському план дій: коли країна в небезпеці, всі мають об’єднатися

Порошенко приніс Зеленському план дій: коли країна в небезпеці, всі мають об’єднатися

22 лютого, 2022 вiвторок
20:00
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко приніс на зустріч президента Зеленського з лідерами парламентських фракцій конкретний план для зміцнення обороноздатності України. Про це він сказав журналістам перед початком зустрічі. Порошенко наголосив: коли країна у небезпеці, треба всім об‘єднатися.

"Нарешті, через чотири місяці, відбувається те, чого ми вимагали для об’єднання зусиль всього українського суспільства, українського політикуму. Україна в небезпеці. А коли країна в небезпеці, українці завжди об’єднувалися –  не навколо посади, не навколо особи і не навколо крісла. Об’єднувалися навколо України", – говорить Порошенко.

"Я йду для того, щоб презентувати план укріплення оборони держави, збільшення бойових спроможностей українського війська, укріплення територіальної оборони, збільшення фінансування. Сьогодні нарешті, через шість тижнів, був проголосований і включений до порядку денного мій законопроєкт про збільшення фінансування ЗСУ і бойових спроможностей української армії", – зазначає п’ятий президент. 

"Щоб суттєво збільшити ціну, яку заплатить Путін, якщо прийме рішення далі вторгатися в Україну. Ми наголошуємо, що Росія одноосібно вийшла з Мінських домовленостей, і на сьогоднішній день Україна не має більше зобов’язань щодо утримання мешканців окупованих територій – відповідно до Женевської конвенції це є зобов’язання країни-окупанта", – зазначає Порошенко. 

"Ми не бачимо більше необхідності тримати відстань для нашої важкої техніки і артилерії. Ми маємо збільшити можливості реагування у випадку продовження агресії проти нашої держави", – вважає лідер партії. 

"Ми маємо проолосувати в парламенті законопроєкти про відповідальність за колабораціонізм для перешкоджання Росії в її інформаційній війні, діяльності п’ятої колони. Ми маємо проголосувати два законопроекти про збільшення можливостей територіальної оборони та інші законодавчі акти – включно з підтримкою, я сподіваюся, що ми почуємо про рішення РНБО, рішення президента. І будемо  ретельно працювати для того, щоб підтримати кроки по захисту України", – зазначає Петро Порошенко. 

"Ми будемо вимагати збільшити оборонні можливості міста Києва. Виставити збройні сили на північному – північно-східному напрямках. Забезпечити роззосередження українського війська, підвищення ефективності сисиеми протиповітряної і протиракетної оборони. І багато інших речей", – говорить Порошенко. 

"Я хочу ще раз подякувати нашим партнерам, включно з Німеччиною, яка сьогодні зупинила сертифікацію "Північного потоку 2". І звернутися щодо посилення санкцій і щодо збільшення допомоги Україні, в тому числі військової", – говорить Порошенко. 

"Путін, який збожеволів і вийшов проти всього світу, сьогодні загрожує не тільки Україні. Жодна країна світу не може зараз почуватися в безпеці. Ми маємо об’єднатися. Сьогодні гарантом суверенітету є українські Збройні Сили. Сьогодні гарантом суверенітету є наше майбутнє членство в НАТО як у єдиній організації, яка здатна ефективно захищати", – наголошує п’ятий Президент.

"Ми сьогодні розраховуємо на міжнародну солідарність з Україною. З цим я йду до Зеленського", – резюмує Петро Порошенко.

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Путін
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