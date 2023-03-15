Порошенко про рішення британського суду: справа честі держави довести процес по "боргу Януковича" до остаточної перемоги

"З 2015 року ми системно та послідовно відстоювали інтереси України у цій справі й в переговорах з МВФ та кредиторами, і у британських судових інстанціях. Казав про це раніше і наголошую сьогодні. Надані російським агресором $3 млрд були ні чим іншим як хабарем за відмову Києва підписувати Угоду про асоціацію з ЄС", –Петро Порошенко у Facebook.

"Сьогодні справа честі держави довести цей символічно важливий процес до остаточної перемоги. Так і буде!", – переконаний Порошенко.

Як відомо, у грудні 2015 року Україна запровадила мораторій на виплату так званого "російського боргу Януковича", який фактично був політичним хабарем за зраду євроінтеграції нашої держави. Росія вирішила оскаржувати це рішення в міжнародних судах. У 2015 році Верховна Рада восьмого скликання запровадила мораторій на погашення цього боргу. У квітні 2016 року п’ятий президент Петро Порошенко підписав закон, який зробив мораторій на виплату Україною Росії частини державного боргу безстроковим.

"Україна не повинна розплачуватися за хабарі, які путін давав Януковичу за відмову від євроінтеграції2, – наголосив тоді Петро Порошенко.