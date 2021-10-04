Порошенко про розслідування фінансових оборудок Зеленського і Коломойського: під ударом опинилася держава Україна

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко.

"Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським", – зазначив Петро Порошенко.

"Якщо хтось хоче підтвердження цього, я прошу просто подивитися газети Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота", – зауважив Порошенко.

"Мова йде про те, що спільно з Коломойським 40 млн дол були вкрадені. Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року. Це не розслідувалося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане із СБУ, яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах; з іншими 100% своїми керівниками правоохоронних органів", – констатує п’ятий Президент.

"Я переконаний, що це неприпустимо", – наголосив Порошенко.