Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Порошенко про розслідування фінансових оборудок Зеленського і Коломойського: під ударом опинилася держава Україна

Порошенко про розслідування фінансових оборудок Зеленського і Коломойського: під ударом опинилася держава Україна

4 жовтня, 2021 понедiлок
12:50
Економіка Порошенко

Міжнародні фінансові злочини Зеленського та його партнера олігарха Коломойського, про які повідомили світові медіа, не розслідуються в Україні

Про це під час погоджувальної ради заявив п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. 

"Я шокований, що представники монобільшості навіть не згадали про те, про що сьогодні говорить весь світ. Говорити сьогодні треба про злочини, про міжнародні злочини вищого керівництва держави і особисто Володимира Зеленського. На жаль, тепер під ударом опинилася держава Україна, коли через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським", – зазначив Петро Порошенко.

"Якщо хтось хоче підтвердження цього, я прошу просто подивитися газети Guardian, El Pais, The Washington Post, Euronews, CNN, Deutsche Welle. Останнє місце, де про це можна говорити, – парламент. Керівництво монобільшості намагається і тут закрити рота", – зауважив Порошенко.

"Мова йде про те, що спільно з Коломойським 40 млн дол були вкрадені.  Зеленський не є Голобородьком, і про це було відомо ще з 2019 року. Це не розслідувалося, бо на сьогодні вище політичне керівництво пов’язане із СБУ, яке має конфлікт інтересів і спільно брало участь у цих злочинах; з іншими 100% своїми керівниками правоохоронних органів", – констатує п’ятий Президент.

"Я переконаний, що це неприпустимо", – наголосив Порошенко.

політика
офшори
Порошенко
Володимир Зеленський
Читайте також:
3 жовтня, 2021 неділя
"Із задоволенням розправляються". Телебачення Лукашенка залякує СМЕРШем й терором в стилі Бела Куна та Розалії Землячки
Олександр Усик
28 вересня, 2021 вiвторок
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
3 жовтня, 2021 неділя
Сьогодні ввечері покажуть фільм про офшорні оборудки Зеленського й Коломойського
Київ
+15
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.47
    Купівля 26.47
    Продаж 26.69
  • EUR
    Купівля 30.63
    Продаж 31.02
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
4 жовтня
16:02
Наталка Діденко
Українців очікують нічні заморозки й рвучкий вітер, проте вдень температура повітря зросте, - Наталка Діденко
15:59
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
Промоутер принизив шанси Джошуа у повторному бою з Усиком
15:58
У МЗС прокоментували інформацію про можливе створення спільної військово-навчальної місії ЄС та України
15:46
Кирило Шевченко
У НБУ назвали можливі збитки у разі запровадження нового локдауну
15:43
Олег Рубан
Київ має ризики щодо потрапляння у "помаранчеву" зону карантину, - Рубан
15:36
Білорусь протест
У Білорусі українця відправили на три роки до колонії за участь в протестах
15:29
Артем Мілевський
Мілевський зізнався, яким буде його прощальний матч у честь завершення кар'єри
15:24
ОПУ
"Немає предмету для серйозного коментування": в ОПУ відреагували на розслідування щодо можливих офшорів Зеленського
15:19
СБУ в Києві затримала колаборанта, який воював проти України та вбивав бійців ЗСУ
15:00
СOVID
МОЗ назвало критерії для госпіталізації хворих на коронавірус
14:57
Еліна Світоліна
Світоліна знову втратила позиції у рейтингу кращих тенісисток світу
14:54
Володимир Зеленський
Голка у яйці. Як Коломойський став вироком для Зеленського?
14:51
Дарницький міст
Мінінфраструктури знайшло підрядника для добудови Дарницького моста у Києві
14:42
Олександра Устінова
У Раді зареєстрували постанову щодо санкцій проти Коломойського, - Устінова
14:18
Ігор Кузін
В Україні цілком реально можна виробляти COVID-вакцини Pfizer і Moderna, - Кузін
14:00
Рада
Рада збереться на позачергове засідання 7 жовтня
14:00
Щомісяця заробляли до 400 тис. грн: СБУ викрила чергову схему фальсифікації COVID-документів
13:55
Наживо
У польському Любліні освятять пам'ятник греко-католицькому священику Омеляну Ковчу
13:55
Девід Джуліус
Нобелівську премію з фізіології та медицини вручили за відкриття рецепторів температури і дотику
13:52
Петро Порошенко
Зеленський, який "злив" інформацію про "вагнерівців" Лукашенку, підірвав довіру наших партнерів – Порошенко на погоджувальній раді
13:40
Moderna
Кузін: COVID-вакцина Moderna залишилася лише на Рівненщині
13:19
Олександр Корнієнко
"Слуги народу" зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, - Корнієнко
12:58
СБУ
Привласнили 2,7 млн грн: на Сумщині викрили схему розкрадання коштів з держбюджету
12:50
Укрзалізниця
Наймасштабніше оновлення: Укрзалізниця до 2026 року планує закупити поїздів на понад 31 млрд грн
12:38
газ
Україна призупинила закачку газу в підземні сховища
12:28
карантин
В Україні "помаранчевій" зоні карантину відповідають сім областей
12:18
Олександр Корнієнко
Процедура відкликання Разумкова почнеться після завершення перевірки підписів, - Корнієнко
12:12
Дмитро Разумков
Разумков про закон про олігархів: я маю підписати виключно те, що проголосовано в залі Ради
12:00
Дмитро Разумков
Разумков пропонує заслухати міністра енергетики на годині уряду щодо тарифів і готовності до опалювального сезону
11:46
Нафтогаз
Нафтогаз підвищив жовтневу ціну на газ для клієнтів постачальника "останньої надії" в 1,4 рази
11:36
Відповідав за мережу "колл-центрів": у Дніпрі затримали учасника групи шахраїв, які викрали у іноземців понад 9 млн євро під виглядом "інвестицій"
11:34
Дмитро Разумков
Поки я голова Ради - працюватиме закон, - Разумков нагадав депутатам про регламент
10:58
повідомлення про замінування
У Києві через повідомлення про замінування евакуювали студентів та викладачів університету Драгоманова
10:57
Аграрний фонд
Держаудитслужба виявила в Аграрному фонді фінансових порушень та втрату активів на понад 2 млрд грн, - StateWatch
10:40
Pandora Papers
Віталій Портников: Це початок кінця популістського проекту
10:36
Ларс Вілкс
У Швеції у ДТП загинув автор карикатур на пророка Мухаммеда
10:13
Олексій Арестович
Арестович: Для розблокування обміну полоненими РФ вимагає від України визнати "ЛДНР" стороною конфлікту
09:59
Микола Княжицький
Нам треба думати зараз, як не вступити вчергове у халепу після втечі піратів, які захопили країну, - Княжицький
09:51
Курс валют: ціна долара продовжує знижуватися
09:44
Ірина Венедіктова
Будь-яка інформація, що стосується ПриватБанку, давно перебуває в НАБУ: Венедіктова про розслідування щодо можливих офшорів Зеленського
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV