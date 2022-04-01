Порошенко: Рада підтримала наші законопроєкти про соціальний захист бійців тероборони, лікування поранених за кордоном та заборону рашистських символів

"Перший законопроект був присвячений соціальному захисту, військовому захисту бійців добровольчих об’єднань територіальних громад. Було зроблено все, щоб бійці відчували себе захищеними, коли вони йдуть в бій, щоб легалізувати зброю і дати можливість підвищити ефективність їхніх дій", - пояснив Петро Порошенко.

"Друга позиція стосується поранених бійців. Була серйозно спрощена процедура організації їх лікування за кордоном. В умовах тієї солідарності і підтримки, яку Україна має в світі, ми маємо боротися за життя кожного українського Героя", – наголосив Порошенко.

"Третя позиція – це фашистський знак окупанта, що б він не означав, чи "Z", чи "V". Для нас – це свастика нацистів, яка закарбувалася в серці українців. Ми визнали кримінальним злочином використання цих символів свастики рашистсько-фашистських окупантів, які мають викинути з країни", - говорить Порошенко.

"Деякі закони прийняті в першому читанні. Ми будемо наполегливо працювати над єдністю країни, над міцністю і над підтримкою Збройних Сил України, які сьогодні мають надійну підтримку з боку українського парламенту", – резюмує п’ятий президент.