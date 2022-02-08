Порошенко: Раджу Зеленському припинити радувати Путіна

"Наша команда неодноразово заявляла, що переслідуючи проєвропейську опозицію в Україні, Зеленський насамперед хоче зробити подарунок Путіну. Нині це підтвердив вже сам Путін", - написав Порошенко у Facebook.



"Раджу Володимиру Олександровичу припинити радувати Путіна і зайнятися захистом країни. І саме туди спрямувати свої зусилля та зусилля правоохоронних органів, які зараз займаються Порошенком більше, ніж російською загрозою", - наголошує п’ятий Президент.



"А Володимиру Володимировичу — нарешті усвідомити, що ми розберемося самі, тут, в Україні. І одвічна російська практика "опікуватися" українською політикою та політиками вже давно припинилася. Це сталося тоді, коли я був обраний президентом України", - нагадав Порошенко.