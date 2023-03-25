Порошенко розповів, які санкції стали особливо болючими для Путіна

Про це п’ятий президент написав у колонці для видання The Globe and Mail.

Порошенко наголосив, що треба посилювати економічний тиск на Росію, щоб позбавити її грошей на війну проти України.

"Зима закінчилася, і світ, здається, успішно розпізнав блеф Росії. Місяцями кремль розповідав свою улюблену "страшилку": Європейський Союз замерзне до смерті цієї зими без доступу до сибірського газу. Але зараз, коли ми вступаємо у весну, ціна на газ впала після початкового сплеску, і відбулося різке падіння споживання російського газу в Європі, грудневі спроби запровадити обмеження ціни на російську сиру нафту та нафтопродукти виявилися надзвичайно ефективними; російська нафта і доходи від газу скоротилися майже вдвічі в лютому, порівняно з аналогічним періодом минулого року", – констатує Порошенко.

За його словами, лише за перші два місяці року російський дефіцит бюджету вже становить 88 відсотків від запланованого на цілий рік.

"Кремль також використовує дезінформацію та залякування, щоб зменшити підтримку санкцій на Заході. Але санкції однозначно працюють", – вважає Петро Порошенко.

Особливо болючим для Москви стало замороження російських державних активів на суму понад $300 млрд та активів російських еліт, олігархів і мільярдерів; відключення деяких російських банків від глобальної платіжної системи SWIFT та обмежувальні заходи проти енергетичного сектору Росії".

Порошенко закликав західних партнерів припинити будь-яку залежність від російської нафти і газу, відключити решту російських банків від системи SWIFT і перекрити шляхи уникнення санкцій через інші країни.