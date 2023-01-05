Порошенко: створення ПЦУ - це диво, в яке мало хто вірив
Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв'ю на "5 каналі" розповів, що створення Православної Церкви України стало справжнім дивом, а сам процес об'єднання неодноразово "висів на волосинці"
Про це повідомляє сайт партії "Європейська Солідарність".
"Мало хто знає, на якій волосинці висіло створення нашої Церкви. Скільки разів делегація Вселенського Патріарха покидала Україну і їхала в аеропорт. Скільки разів на межі зриву і покидання окремими ієрархами православного Собору було 15-те грудня. Але відбулося диво - і ми створили Православну Церкву України шляхом об'єднання всіх православних церков України. Бо одна не приєдналася, але це була російська церква. Головне - вперше церкви об'єдналися, а не створили філії чи щось інше", - пояснює п'ятий президент.
"Об'єднана церква, яка народилася 15-го, продовжила християнську традицію. Вона стала канонічною, тому що ми отримали Томос від Вселенського Патріарха", - нагадав Порошенко.
Він також зауважив, що священники церкви московського патріархату в Україні мають публічно відмежуватися від Кіріла і визнати Томос. Адже московська церква є посібником російського терористичного режиму, - наголошує Порошенко.
"Приїдьте на Фанар і задекларуйте, що ви повертаєтеся до світового православ'я. А якщо повертаєтеся, то визнайте Томос, який виданий Вселенським Патріархом. Потім приступіть до переговорів про єдину, соборну Православну Церкву України. Вливайтеся в неї. Я впевнений, що двері відкриті. І якщо вам дехто заважає це робити - колаборанти, сєпари, шпигуни, ті, хто утримував у себе в церквах зброю чи пропагандистську російську літературу "русского міра", гроші, які ви отримували з Кремля і все інше - позбавтеся таких людей", - закликав Порошенко.
"А решта, особливо прихожани - будь ласка, ласкаво просимо. Те, що робить зараз Україна, повністю відповідає християнським канонам і відповідає справедливості - ту, на яку Україна заслужила", - резюмує Порошенко.
Як відомо, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об'єднавчий собор українських православних церков, учасники якого затвердили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ). Ним став Митрополит Епіфаній.
5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ в храмі святого Георгія на Фанарі (Стамбул) після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. У церемонії також взяв участь Петро Порошенко.
6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви. Того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков.
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