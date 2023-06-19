Порошенко у Британії купує ще одну партію потужних тягачів для ЗСУ

Про це повідомляє сайт Європейської Солідарності.

Раніше Фонд Порошенка з волонтерами ГО "Справа громад" законтрактували 20 таких машин, перша - вже працює на лінії фронту. Команда Порошенка знайшла ще 20 тягачів, британські партнери вже подали відповідні документи на отримання експортної ліцензії, щоб прискорити процедури, пояснює п’ятий президент.

"В Україні за цими автомобілями вишукувалась черга артилеристів, бо розвантаження контейнера з боєприпасами займає півтори хвилини. Або евакуація бронетехніки займе півтори хвилини. Під час контрнаступу це дуже потрібно", - пояснює Порошенко.

Петро Порошенко каже - також придивляються до потужних восьмиколісних DAFів з кранами-маніпуляторами, які мають схожі з Fodenом характеристики: "ми на цьому не зупинилися. Є ще такий чотирьохмостовий DAF, який має такий самий двигун, таку саму коробку, таку саму потужність крану, так само півтори хвилини для розвантаження контейнера з боєприпасами, з пересувною майстернею, шиномонтажем - з чим завгодно. Ми зараз аналізуємо, робимо технічний огляд, випробування. І якщо все буде успішно, це теж об’єкт нашого наступного контракту, який ми укладемо у Великій Британії".

"Все це робиться для того, щоб дуже швидко доставити це в Україну за великої допомоги наших британських друзів", - говорить Порошенко.

Як відомо, раніше Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" законтрактували у Великій Британії більше 300 вантажівок Leyland DAF. Leyland DAF 45.150 — це повнопривідна п’ятитонна дизельна вантажівка, яка може оснащуватись лебідкою і перевозити все, що потрібно для фронту: боєкомплект, харчі, воду і пальне в бочках. Частина автомобілів обладнана кранами для завантажування великокаліберних боєприпасів.

На шасі цих вантажівок роблять спеціальні кунги для комплексів БПЛА Poseidon, мобільні майстерні, які дуже потрібні на передовій для ремонту військової техніки. Частину вантажівок переобладнали під потреби протиповітряної оборони - на них встановлюють зенітні установки, які знищують ворожі "шахеди".

Для потреб артилерії також були придбані два танкові супертягачі Oshkosh. Основне призначення тягача - транспортування танків, розгортання та евакуація бронетранспортерів, самохідної артилерії, броньованих бульдозерів та інших важких транспортних засобів і обладнання всіх типів. Корисне навантаження становить 60 тон. Тягач Oshkosh M1070 був розроблений для транспортування танків Abrams.