Порошенко у Миколаєві обговорив з міським головою забезпечення людей питною водою - через обстріли водогін не працює

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.



"Обговорили з мером Олександром Сєнкевичем шляхи забезпечення міста питною водою і необхідним, в тому числі з допомогою благодійників", - зазначив Порошенко.



"Миколаїв - це місто-фортеця і приклад нескореності українського півдня", - переконаний Петро Порошенко.



Проблеми з водопостачанням у Миколаєві почалися після 12 квітня, коли внаслідок ворожих обстрілів була пошкоджена частина водогону, яка знаходиться у зоні бойових дій. Поки що полагодити трубопровід неможливо. Містяни облаштовують свердловини, воду також доправляють волонтери з інших регіонів України.



Петро Порошенко також привіз захисникам на південь України понад півтисячи бронежилетів, спорядження та засоби для облаштування побуту.



"Підрозділи 206-го батальйону ТрО зараз передислоковані та захищають кордони України на півдні. Хлопці знаходяться на дуже відповідальних ділянках фронту, близько до позицій ворога", - повідомив п'ятий президент.



"Саме тут, на півдні, путін має величезні плани: прорубати коридор між окупованим Донбасом та окупованим Кримом і на цьому не зупинитись. Піти далі. Позбавити Україну виходу до моря. І в такий спосіб розшматувати Україну та реалізувати той проект, який він намагався реалізувати з 2014 по 2019 роки. Створити "Малоросію", "Новоросію". Ми це не дали зробити у 2014-му, точно не дамо це зробити зараз", - переконаний Порошенко.



Днями Порошенко привозив бронежилети, кевларові шоломи, автівки, медзасоби, генератори та "секретні штучки, які дозволяють точніше бити ворога", у Краматорськ на Донеччині.

