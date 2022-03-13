Порошенко в ефірі CNN закликав дати Україні винищувачі, системи протиповітряної та протитанкової оборони

"Ми глибоко вдячні за допомогу, яку ми отримуємо від Сполучених Штатів. Високо цінуємо лідируючу роль президента Байдена, його адміністрації, двопартійну підтримку в Конгресі США. Високо цінуємо ми також підтримку Європи та НАТО. Але цього недостатньо. Прошу, вивчіть дуже уважно досвід Акту про ленд-ліз за часів Другої світової війни. Зараз нам потрібно все – від військових винищувачів, протитанкових систем, протиповіртяних систем захисту. Нам потрібно все – від продовольства до амуніції. Тепер потрібно все", – наголосив Порошенко.

"Чим більше ви надаєте нам допомоги заради збільшення ефективності українських Збройних сил, тим дедалі більш слабким ставатиме Путін. І саме завдяки цьому, вашій підтримці безпека всього світу, Сполучених Штатів, безпека НАТО буде більшою", – наголосив п’ятий президент.

"З подій в Україні сьогодні розпочинається завершення російської імперії. Не дозвольте Путіну створити Радянський Союз 2.0. Це те, чому ми зараз протистоїмо в Україні, за присутності російських танків лише на відстані 15 миль від Києва", – зазначає Петро Порошенко.