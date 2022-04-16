Порошенко в ефірі MSNBC: "Для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин"

Про це із посиланням на офіційний сайт "Європейської солідарності" передає Еспресо.TV.



"Що насправді означають ці обсяги військової допомоги? Йдеться про зміну правил гри. Можете собі уявити, що для того, щоб змінити хід війни, нам необхідно лише 100 винищувачів, лише 200 гелікоптерів, лише 300 танків та десь 1000 бронемашин. А тоді українські солдати зроблять свою справу", - зазначає Порошенко.



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"З цією зброєю ми можемо сформувати додатково 3-4 бригади, атакувати росіян і викинути їх геть. І це не лише допомога Україні, це ваша інвестиція у вашу ж безпеку. А тому просто допоможіть нам зробити нашу роботу. Допоможіть нам врятувати світ", - закликає п’ятий президент.



"Більше танків, більше протиповітряних систем, винищувачі, більше зброї", - наголошує Порошенко. Він також повідомив, що з початку російського вторгнення українці збили близько 300 російських літаків і гелікоптерів, знищили більше 20 тисяч російських військових.

"Українці і наші Збройні Сили сьогодні дивують світ. Наші Збройні Сили недооцінили, а російські - переоцінили. За допомоги Сполучених Штатів ми зробимо більше", - переконаний Петро Порошенко."І ще одна річ, де США також демонструють важливе лідерство - це спонукання інших держав приєднуватися до цього процесу. Канада, окремі країни ЄС, НАТО також тепер надають нам зброю - і протитанкову, і протиповітряну. І навіть колишні радянські танки та бронемашини, передані нам, сьогодні збільшують наші можливості. Як це називається? Ленд-ліз", – нагадує Порошенко."Так само, як це мало місце у 1941 році. Сенат США вже проголосував за це рішення. І тепер справа за Палатою представників. Я прошу: зробіть це якомога швидше, надайте повноваження президенту США передати нам більше зброї. Це і буде найкоротший шлях до миру. Чим більше зброї ми отримаємо, тим коротшим буде шлях до миру. Адже якщо Україна і далі отримуватиме зброю, тоді буде мир. Якщо Росію не змусити припинити стріляти, не стане України", - резюмує Порошенко.