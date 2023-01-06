Порошенко в річницю Томоса: це омріяна тисячоліттями духовна незалежність України

Про це написав Порошенко у Facebook.

"Апостол Павло казав: "Коли Бог за нас, то хто проти нас?" У цей день, рівно 4 роки тому звершилася велика історична справа, в якій Бог був з нами, і ми були з Богом! Православна Церква України отримала Томос від Вселенського Патріарха", – зазначив він.

"Створення автокефальної Православної Церкви України – запорука нашої незалежності. Це – основа основ нашої духовної свободи. Ми розірвали пута, які прив’язували нас до Москви з її фантазіями про Україну як канонічну територію рпц. І сьогодні маємо завершити розпочате раз і назавжди", – наголошує Порошенко.

"Не перестану дякувати Вселенському Патріарху як духовному провіднику православного люду, як постаті глобального масштабу, який почув наш голос і наші прохання. Вдячний всім українцям, які свято вірили та молилися, щоб Україна отримала ту омріяну тисячоліттями духовну незалежність. Ми виконали свій обов’язок перед минулими і наступними поколіннями", – пише п’ятий президент.

Як відомо, 15 грудня 2018 року в Києві відбувся Об’єднавчий собор українських православних церков, учасники якого затвердили статут та обрали предстоятеля Православної церкви України (ПЦУ). Ним став Митрополит Епіфаній. 5 січня 2019 року Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію ПЦУ в храмі святого Георгія на Фанарі (Стамбул) після спільного служіння літургії з митрополитом Епіфанієм. У церемонії також взяв участь Петро Порошенко. А 6 січня 2019 року Вселенський Патріарх офіційно вручив предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Епіфанію Томос про автокефалію української церкви. Того дня вперше відбулося євхаристійне співслужіння двох предстоятелів та ієрархів і духовенства обох Церков.