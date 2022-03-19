Порошенко закликав усіх до єдності: Ворог в нас один – путінська Росія
Петро Порошенко закликав усіх єднатися навколо України і наголосив, що ворог у нас один – путінська Росія
"Засмучений деякими дискусіями в соціальних мережах. Закликаю усіх до стриманості. Всі, хто володіє словом, мають бити в одну ціль – у Кремль", – написав Петро Порошенко у Facebook.
"Багато хто втомився, емоційно виснажився. У когось спонтанно написався недоречний пост чи зірвалася з вуст непродумана заява. А далі як у тій приказці: "слово за слово, чем-то по столу". І провокується внутрішнє протистояння, яке точно не працює на Україну", – зауважує п’ятий президент.
"Принцип внутрішньополітичної єдності під час війни для нас є непохитним. Ми сильні, поки єдині. Ворог у нас сьогодні один – путінська росія. Спільними зусиллями маємо захищати Україну, забувши про будь-які старі розбіжності", – наголошує Порошенко.
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