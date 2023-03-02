Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів G7

Про це Порошенко написав у Facebook.

"Відновлення прозорості та гласності у роботі парламенту - досить вже ховатися від виборців. Так само на часі - повернення публічного декларування високопосадовців. А також посилення незалежності НАБУ та САП. Рівно як і реформування СБУ", - написав Порошенко.

"Таким має бути порядок денний найближчого засідання Верховної Ради, якщо влада відповідально ставиться до позиції країн G7. Ці країни - наші ключові союзники у боротьбі із зовнішнім агресором і в плані внутрішніх реформ на нашому шляху до ЄС", - зазначає п’ятий Президент.

"Добре, що Сімка почула українську опозицію та громадянське суспільство і чітко сформулювала цей пакет нагальних рішень - позиція G7 та «Європейської Солідарності" абсолютно тотожні. Важливо тепер, щоби влада почула наших головних партнерів. У питаннях, від яких залежать темпи європейської та євроатлантичної інтеграції, маємо бути так само єдині, як і в захисті країни від російської агресії. Бо повна і остаточна перемога наша над московією неможлива без членства в ЄС та НАТО", - наголошує Порошенко.