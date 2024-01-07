Я, щоправда, думала свою музику в навушниках слухати. Тут у водія дзвінок. "Ви не проти, якщо я відповім? Я швиденько!" "Та звісно".

Договорив з кимось і каже радісно: "Мій брат вперше за півтора року у відпустку приїхав, завезу вас і буду його зустрічати!". "Він військовий?". "Так". Ну, і я сховала свої навушники.

Говорили всю дорогу. Їх четверо — троє братів і сестра, всі зовсім молоді. Старший і молодший брати водія воюють на передку, сестра — парамедичка. "А я вже відвоювався... Он моя паличка лежить".

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Сміявся весь час, розповідаючи про своє поранення, про те, як у нього почався сепсис і як його волонтери на вертольоті в лікарню доправляли, як зараз його дико мучать болі, і як він не може оформити інвалідність, бо вимагають хабаря. Було про що поговорити, але надто швидко дорога закінчилася.

Подякувала тепло їм усім за службу і побажала водію та його брату насолодитися відпусткою. Портрет покоління, кажете...

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Про авторку. Ірина Цілик, українська кінорежисерка, письменниця, авторка поетичних і прозових творів. Член Українського ПЕН

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