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Португалія передала Україні загалом 315 тонн військової техніки

20 липня, 2022 середа
17:27
Світ Португалія

Міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас заявила, що країна відправила в Україну вже 315 тонн безпілотників, зброї та боєприпасів. А також 14 БТРів MC-113, що їх надали португальські збройні сили

Про це інформує Radio Noticias.

"Станом на сьогодні ми передали 315 тонн матеріалів, включно із засобами індивідуального захисту, боєприпасами, зброєю, а також медичними та санітарними матеріалами, транспортними засобами та БПЛА", - зазначила міністерка оборони під час виступу на слуханнях Парламентської комісії національної оборони щодо імплементації Закону про військове програмування.


Каррейрас також повідомила, що наразі уряд Португалії має близько 700 медичних наборів, які скоро відправлять в Україну. Крім того, португальська міністерка оголосила про навчання для українських військових – як в плані роботи з технікою, так і у галузях розмінування та знешкодження вибухових пристроїв.

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