Португалія передала Україні загалом 315 тонн військової техніки

Про це інформує Radio Noticias.

"Станом на сьогодні ми передали 315 тонн матеріалів, включно із засобами індивідуального захисту, боєприпасами, зброєю, а також медичними та санітарними матеріалами, транспортними засобами та БПЛА", - зазначила міністерка оборони під час виступу на слуханнях Парламентської комісії національної оборони щодо імплементації Закону про військове програмування.



Каррейрас також повідомила, що наразі уряд Португалії має близько 700 медичних наборів, які скоро відправлять в Україну. Крім того, португальська міністерка оголосила про навчання для українських військових – як в плані роботи з технікою, так і у галузях розмінування та знешкодження вибухових пристроїв.

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