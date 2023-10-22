"Порушення суверенітету": кораблі Філіппін та Китаю зіткнулися у Південнокитайському морі

Про це пише Reuters.

Зазначається, що протягом останніх місяців між країнами траплялися численні зіткнення на спірних територіях, оскільки Філіппіни надсилають постачання військам, що розміщуються на іржавому транспортному кораблі часів Другої світової війни. Наразі цей корабель використовують як форпост на мілині, через що берегова охорона Китаю неодноразово блокувала філіппінські суда, які везуть запаси на форпост.

Цієї неділі берегова охорона Китаю заявила, що відбулося "невелике зіткнення" між одним із її кораблів і філіппінським човном, коли охорона "законно" блокувала човен під час транспортування "незаконних будівельних матеріалів" до військового корабля.

Маніла у відповідь "найрішучішим чином засудила небезпечні блокувальні маневри" китайського судна.

"Небезпечні, безвідповідальні та незаконні дії Китаю були порушенням суверенітету, суверенних прав і юрисдикції Філіппін", - йдеться у заяві.

Своєю чергою Пекін заявляє, що контролює майже всю акваторію Південнокитайського моря, включаючи частини економічних зон Філіппін, В'єтнаму, Малайзії, Брунею та Індонезії. У 2016 році Постійний арбітражний суд заявив, що претензії Китаю не мають правових підстав.

Сполучені Штати висловили підтримку Філіппінам, засудивши "зрив" Китаєм законної філіппінської місії поповнення запасів. Посольства Канади та Японії в Манілі також висловили підтримку Філіппінам і стурбованість через зіткнення.

Довідково. Відносини Маніли з Пекіном погіршилися за президента Фердинанда Маркоса-молодшого, який посилив військову взаємодію з Вашингтоном після вступу на посаду минулого року. У травні Пентагон заявив, що захистить Філіппіни, якщо берегова охорона країни піддаватиметься нападу "в будь-якому місці Південнокитайського моря".

Минулого тижня філіппінські військові вимагали від Китаю припинити свої "небезпечні та наступальні" дії після того, як корабель ВМС Китаю стежив та намагався заблокувати судно ВМС Філіппін, яке виконувало місію поповнення запасів.

Китай застеріг Філіппіни від подальших "провокацій", заявивши, що такі дії порушують його територіальний суверенітет.