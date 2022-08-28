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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Пошкоджені вісім багатоповерхівок, один снаряд влучив у подвір'я школи: окупанти обстріляли Слов'янськ

Пошкоджені вісім багатоповерхівок, один снаряд влучив у подвір'я школи: окупанти обстріляли Слов'янськ

28 серпня, 2022 неділя
09:15
війна з Росією Слов'янськ

Вночі, 28 серпня, російські війська обстріляли  Слов'янськ та Краматорську на Донеччині, мешканці постраждалих будинків були вчасно евакуйовані

Про це повідомив очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. 

За словами Кириленка, Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої ночі: пошкоджені вісім багатоповерхівок, а один зі снарядів влучив у подвір'я школи. На щастя, обійшлось без жертв.  

У Краматорську росіяни цілили у залізничу ну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

"Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не було вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!" – зазначив голова Донецької ОВА.  

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