Про це повідомив очільник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

За словами Кириленка, Слов'янськ зазнав обстрілу близько першої ночі: пошкоджені вісім багатоповерхівок, а один зі снарядів влучив у подвір'я школи. На щастя, обійшлось без жертв.

У Краматорську росіяни цілили у залізничу ну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

"Наслідки цих обстрілів могли б бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не було вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!" – зазначив голова Донецької ОВА.

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