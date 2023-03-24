Посилення української ППО: Залужний поспілкувався телефоном з британським колегою

Про це Залужний повідомив у телеграм-каналі.

"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", – написав Залужний.

Він додав, що під час розмови також йшлося про посилення української протиповітряної оборони.

"Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку", – додав головнокомандувач ЗСУ.