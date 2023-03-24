Посилення української ППО: Залужний поспілкувався телефоном з британським колегою
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном
Про це Залужний повідомив у телеграм-каналі.
"Поінформував колегу про оперативну ситуацію по всій лінії фронту. На Бахмутському напрямку – найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати", – написав Залужний.
Він додав, що під час розмови також йшлося про посилення української протиповітряної оборони.
"Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку", – додав головнокомандувач ЗСУ.
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