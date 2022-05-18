Посівна на Миколаївщині завершена на 80-85%

Про це розповів голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Голови райдержадміністрацій повідомляють, що там, де це можливо, посівну кампанію завершено на 80-85%", - сказав Кім.

Водночас він відзначив проблеми з забезпеченням фермерів пальним, які виникли через проблеми з доставкою. Розуміючи це, фермери будують додаткові склади для пального та добрив, щоб мати змогу забезпечити себе цими ресурсами у майбутньому.

"Ситуація з пальним погана. Ми перебудували логістику, але вона поки що фізично не справляється. Нам пообіцяли, що протягом тижня-двох ця ситуація повністю вирівняється", - наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, На Сумщині засіяли 92% посівних площ - вдвічі більше, ніж розраховували.

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