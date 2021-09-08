Посли ЄС підтримали продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму й агресію на Донбасі

Про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС дали "зелене світло" на продовження ще на 6 місяців заборону видачі віз та замороження активів щодо 177 осіб і 44 юридичних осіб, яких вважають причетними до посягання на територіальну цілісність України. Санкціям виповнилося 7 років, а з 2014 року було додано більше імен", - написав він.

Джозвяк зазначив у дописі 44 юридичних осіб, проте у коментарях зазначив, що помилився і їх насправді 48, як і було раніше.





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