Посли G7 підтримали посилення в Україні боротьби з контрабандою і підробками
Посли країн "Великої сімки" (G7) підтримали посилення в Україні боротьби з контрабандою і підробками
Про це йдеться у повідомленні послів G7 у Twitter.
Згідно з повідомленням, посли країн "Великої сімки" на зустрічі з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським підкреслили важливість для інвестиційного клімату України покращення законодавства та боротьби з контрабандою.
Зазначається, що посли також погодилися, що всебічна реформа залишається вирішальною для успіху вдосконалення правоохоронних органів.
Посли також привітали зосередженість Монастирського на прозорості, цифровізації та зменшенні корупції як важливих способах покращення довіри населення до правоохоронних органів.
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