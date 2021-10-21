Посол ЄС: Україні необхідно провести деолігархізацію ринку електроенергії
Європейський союз радить Україні провести деолігархізацію ринку електроенергії
Про це посол ЄС Матті Маасікас заявив на Форумі Асоціацій у Києві, передає УП.
Він зазначив, що Україна запровадила вимоги Європейського союзу у газовій сфері, але у сфері енергетики досі є проблеми, які не дозволяють синхронізацію з європейськими мережами.
"Щодо ринку електроенергії, Україна ще далека він норм ЄС і це також означає, що синхронізація українських електромереж з європейськими поки перебуває на певній відстані. У перспективі технічно це можливо, але потрібен функціонуючий ринок електроенергії, діючий регулятор, деолігархізація ринку електроенергії тощо", - зауважив Маасікас.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.19
Купівля 26.19Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.35Продаж 30.73
- Актуальне
- Важливе