Посол ЄС: Україні необхідно провести деолігархізацію ринку електроенергії

Про це посол ЄС Матті Маасікас заявив на Форумі Асоціацій у Києві, передає УП.

Він зазначив, що Україна запровадила вимоги Європейського союзу у газовій сфері, але у сфері енергетики досі є проблеми, які не дозволяють синхронізацію з європейськими мережами.

"Щодо ринку електроенергії, Україна ще далека він норм ЄС і це також означає, що синхронізація українських електромереж з європейськими поки перебуває на певній відстані. У перспективі технічно це можливо, але потрібен функціонуючий ринок електроенергії, діючий регулятор, деолігархізація ринку електроенергії тощо", - зауважив Маасікас.

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