Посол Ізраїлю прибув з візитом до Дніпра: обговорили відновлення зруйнованих районів області
Посол Ізраїлю Міхаель Бродський прибув з візитом в Україну до Дніпра, щоб обговорити з головою Дніпропетровської ОВА спільні проєкти відбудови зруйнованих районів
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
Лисак розповів послу Ізраїлю про основні напрямки, які наразі у пріоритеті обласного управління. Він сказав, що реабілітація бійців і відбудова ліцеїв та гімназій, які під час обстрілів окремих районів Дніпропетровщини зруйнували росіяни, наразі є першочерговими задачами.
"Маємо відновити їх заради майбутнього, а воно у наших дітях", - написав голова ОВА.
Він подякував Міхаелю Бродському за підтримку та гуманітарну допомогу, а також запросив партнерські держави та іноземний бізнес долучитись до створення Регіонального офісу міжнародного співробітництва для ефективної взаємодії.
"Від поважного гостя почув – інтерес Ізраїлю до України і області дуже великий. Тож впевнений – попереду спільні плани та ініціативи", - повідомив Лисак.
- Росія за день уже двічі обстріляла з "градів" і важкої артилерії Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки постраждали троє цивільних мешканців.
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