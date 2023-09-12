Посол Ізраїлю прибув з візитом до Дніпра: обговорили відновлення зруйнованих районів області

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Лисак розповів послу Ізраїлю про основні напрямки, які наразі у пріоритеті обласного управління. Він сказав, що реабілітація бійців і відбудова ліцеїв та гімназій, які під час обстрілів окремих районів Дніпропетровщини зруйнували росіяни, наразі є першочерговими задачами.

"Маємо відновити їх заради майбутнього, а воно у наших дітях", - написав голова ОВА.

Він подякував Міхаелю Бродському за підтримку та гуманітарну допомогу, а також запросив партнерські держави та іноземний бізнес долучитись до створення Регіонального офісу міжнародного співробітництва для ефективної взаємодії.

"Від поважного гостя почув – інтерес Ізраїлю до України і області дуже великий. Тож впевнений – попереду спільні плани та ініціативи", - повідомив Лисак.