Посол Швеції показав, як вперше розписав писанку

Про це він написав у твіттері.

Посол опублікував фото писанки, ствердивши, що це його перший виріб: яйце розписане традиційними орнаментами і тризубами у зелених, білих, червоних та жовтих кольорах.

"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", - написав Тобіас Тиберг.