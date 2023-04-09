Посол Швеції показав, як вперше розписав писанку
Шведський посол в Україні Тобіас Тиберг показав власноруч розмальовану писанку, створену до Великодня західного обряду - 9 квітня
Про це він написав у твіттері.
Посол опублікував фото писанки, ствердивши, що це його перший виріб: яйце розписане традиційними орнаментами і тризубами у зелених, білих, червоних та жовтих кольорах.
"Це моя перша власноруч зроблена українська писанка, вкрита тризубами та язичницькими добрими побажаннями Перемоги", - написав Тобіас Тиберг.
- Нагадаємо, 23 березня парламент Швеції підтримав пропозицію уряду щодо передачі Україні нового пакету військової допомоги: туди, зокрема, увійшли Archer, Leopard 2, Robot 57 та боєприпаси.
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