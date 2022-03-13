Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу. Відео

Про це повідомляє Alwatan.



За інформацією джерела, посольство США було обстріляно двома ракетами. Відзначається, що запуск ракет був здійснений з району Аль-Дора.



Невідомі атаки зачіпають військові бази в країні, де розміщуються сили США, а також дипломатичні центри американців. Літаки ВПС вже піднято у повітря.



Незабаром очікується звернення Джо Байдена.



В інших ЗМІ повідомляється, що у місті прогриміло щонайменше три вибухи, звучать сирени тривоги. У регіоні призупинено авіасполучення.

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"Ракети, націлені на Ербіл, були запущені з Ірану через вбивство лідерів Революційної гвардії в Сирії", — повідомили в AlHadath.