Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу. Відео
Посольство США, яке знаходиться в іракському Ербілі, зазнало ракетного обстрілу з повітря
Про це повідомляє Alwatan.
За інформацією джерела, посольство США було обстріляно двома ракетами. Відзначається, що запуск ракет був здійснений з району Аль-Дора.
Невідомі атаки зачіпають військові бази в країні, де розміщуються сили США, а також дипломатичні центри американців. Літаки ВПС вже піднято у повітря.
Незабаром очікується звернення Джо Байдена.
В інших ЗМІ повідомляється, що у місті прогриміло щонайменше три вибухи, звучать сирени тривоги. У регіоні призупинено авіасполучення.
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