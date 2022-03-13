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Посольство США в Іраку зазнало ракетного обстрілу. Відео

13 березня, 2022 неділя
01:41
Світ Ірак

Посольство США, яке знаходиться в іракському Ербілі, зазнало ракетного обстрілу з повітря

Про це повідомляє Alwatan.

За інформацією джерела, посольство США було обстріляно двома ракетами. Відзначається, що запуск ракет був здійснений з району Аль-Дора. 

Невідомі атаки зачіпають військові бази в країні, де розміщуються сили США, а також дипломатичні центри американців. Літаки ВПС вже піднято у повітря.

Незабаром очікується звернення Джо Байдена.

В інших ЗМІ повідомляється, що у місті прогриміло щонайменше три вибухи, звучать сирени тривоги. У регіоні призупинено авіасполучення.

"Ракети, націлені на Ербіл, були запущені з Ірану через вбивство лідерів Революційної гвардії в Сирії", — повідомили в AlHadath.

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Ірак
Багдад
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ракетний обстріл
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