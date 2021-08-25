Посольство США в Україні засудило напад на Порошенка: не має місця в процвітаючій демократії
У посольстві США в Україні відреагували на ситуацію з нападом на п’ятого президента Петра Порошенка на День Незалежності в Києві та нагадали, що політична опозиція є необхідною частиною демократії
Про це йдеться в Twitter посольства.
"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів або будь-яких членів суспільства немає місця в процвітаючій демократії", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, у вівторок, 24 серпня, у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України Петра Порошенка. Правоохоронці затримали порушника - ним виявився уродженець Чернігівської області 1999 року народження. За цим фактом слідчий Печерського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
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