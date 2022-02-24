Потрібна допомога: ЗСУ шукають фури
Збройні cили України терміново шукають фури, які можуть курсувати зі Львова через кордон
Про це повідомила заступник голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова у Facebook.
"ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів", - написала вона.
Фролова додала, що заправку фур паливом забезпечать.
Вона просить писати телефони та дані їй в особисті повідомлення на Facebook.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе