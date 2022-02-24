Потрібна допомога: ЗСУ шукають фури

Про це повідомила заступник голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова у Facebook.



"ЗСУ терміново потрібна допомога: 120 фур, що можуть зі Львова курсувати через кордон задля перевезення технічної допомоги партнерів", - написала вона.

Фролова додала, що заправку фур паливом забезпечать.

Вона просить писати телефони та дані їй в особисті повідомлення на Facebook.



