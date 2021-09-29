Поведінка РФ у Криму загрожує міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, - Україна в ООН

Про це заявив заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко на засіданні Генасамблеї до Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї, передає "Укрінформ".



"Ми стурбовані ризиками можливого розміщення на півострові установок зі збагачення урану, виробництва матеріалів подвійного призначення і застосування технологій, пов’язаних з ядерною зброєю", - сказав Вітренко.



Представник України нагадав, що Генасамблея ООН у низці резолюцій висловила серйозне занепокоєння мілітаризацією окупованого Росією Криму, у тому числі розміщенням засобів доставки ядерної зброї.



Дипломат додав, що окупація території України державою, яка володіє ядерною зброєю, призвела до збільшення території розгортання ядерної зброї у світі.



Вітренко нагадав, що у 1994 році Україна відмовилася від третього за обсягами ядерного арсеналу у світі й приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, проте довіру до цього документу наразі підриває РФ.



"Довіру до деяких ключових елементів ДНЯЗ та їхньої ефективності серйозно підірвано однією з держав, що володіють ядерною зброєю", - сказав дипломат.



Вітренко також нагадав про Будапештський меморандум 1994 року, підписаний ядерними державами, у тому числі Росією, які гарантували Україні безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї, проте РФ здійснила військову агресію проти України і окупувала українські території.



Дипломат закликав почати "предметну роботу" Конференції з роззброєння, що працює під егідою ООН, і розробити та укласти багатосторонній документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.



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