"Повернення тимчасово окупованого Криму відбудеться без спроб, одразу": Данілов відповів Мєдвєдєву
Україна поверне тимчасово окупований Крим, а "Крим ваш" може бути тільки у хворій уяві окремих кремлівських діячів, наголосив секретар РНБО
Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твітер.
"Хочу заспокоїти пана Мєдвєдєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", – написав він.
У такий спосіб Данілов відповів на заяву заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Мєдвєдєва про те, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.
В інтерв'ю одній з російських газет Мєдвєдєв відзначив: "Для нас Крим — частина Росії. І це — назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні".
- Нагадаємо, знищення нашої нації – це для них завдання номер один, прокоментував Данілов заяви Мєдвєдєва та Рогозіна.
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