Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов у твітер.

"Хочу заспокоїти пана Мєдвєдєва: "Крим ваш" може бути тільки в хворій антисемітській, українофобській уяві окремих кремлівських діячів, і ніякої спроби не буде. Повернення тимчасово окупованої території Криму буде проведено без спроб, одразу. Без поваги, Олексій Данілов", – написав він.

У такий спосіб Данілов відповів на заяву заступника голови ради безпеки Росії Дмитра Мєдвєдєва про те, що спроби посягнути на окупований РФ півострів Крим будуть розглядатися як оголошення війни Російській Федерації.

В інтерв'ю одній з російських газет Мєдвєдєв відзначив: "Для нас Крим — частина Росії. І це — назавжди. Будь-яка спроба зазіхнути на Крим — це оголошення війни нашій країні".

Нагадаємо, знищення нашої нації – це для них завдання номер один, прокоментував Данілов заяви Мєдвєдєва та Рогозіна.

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