Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що після невдалого перевороту Пригожин відвідує Білорусь.

"З того ІПСО і тролінгу, що ми бачимо, чим займаються "вагнерівці" на кордонах країн-членів НАТО і ЄС, — це один з інструментів, які вони використовують і виконують сьогодні. А взагалі займаються власними справами, зокрема, бізнес-проєктами", — повідомив Юсов.

Він вважає, що терористична організація "не ідеологічна структура, там головний інтерес — меркантильний", а наразі ПВК Вагнер повернулась до діяльності, якою займалась до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На думки журналістів, що через пів року в Росії може статися ще один бунт, або Пригожин загине, представник ГУР прокоментував:

"І такі прогнози можуть на чомусь ґрунтуватися, але життя і реальність іноді сміливіші та цікавіші, ніж будь-які прогнози".