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Повернулися до "бізнес-проєктів": українська розвідка про те, чим зараз займаються вагнерівці та Пригожин

16 серпня, 2023 середа
18:50
Війна з Росією ПВК Вагнера

Ватажок бойовиків ПВК Вагнер Євген Пригожин наносить візити в Білорусь, а його найманці повернулися до "бізнес-проєктів", якими займалися до повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що після невдалого перевороту Пригожин відвідує Білорусь.

"З того ІПСО і тролінгу, що ми бачимо, чим займаються "вагнерівці" на кордонах країн-членів НАТО і ЄС, — це один з інструментів, які вони використовують і виконують сьогодні. А взагалі займаються власними справами, зокрема, бізнес-проєктами", — повідомив Юсов.

Він вважає, що терористична організація "не ідеологічна структура, там головний інтерес — меркантильний", а наразі ПВК Вагнер повернулась до діяльності, якою займалась до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

На думки журналістів, що через пів року в Росії може статися ще один бунт, або Пригожин загине, представник ГУР прокоментував:

"І такі прогнози можуть на чомусь ґрунтуватися, але життя і реальність іноді сміливіші та цікавіші, ніж будь-які прогнози".

  • Раніше, Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що вагнерівці можуть повернуться з Білорусі у РФ, тому що Олександр Лукашенко відмовився їх фінансувати, коли він виявив, що РФ не компенсуватиме їхню заробітну плату.
Новини
Білорусь
ГУР
Вагнергейт
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