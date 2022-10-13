Повітряна дуель: Притула показав, як український "мавік" вправно знищив російський дрон
Сергій Притула показав, як український "мавік", який передали одному з підрозділів ДШВ у Донецькій області, вправно ліквідував російський дрон
Відео він опублікував у себе в телеграмі.
Притула зазначив, що зараз хоч і не Перша світова, але повітряні дуелі все ж стаються.
"Шах і мат, тільки пропелери порозлітались!", - написав він.
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