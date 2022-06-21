Повітряні сили знищили два склади боєприпасів та ворожу ракету

Про це повідомило командування ПС ЗСУ у Facebook.

Безпілотні літальні апарати знищені на Київщині та Донеччині. Також підрозділом зенітників ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників здійснили кілька авіаударів по позиціях росіян. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, військових та знищено два склади боєприпасів.