Повномасштабна війна РФ проти України: 338 дітей загинуло, ще 610 отримали поранення
Окупанти вбили 338 дітей і пошкодили 2061 заклад освіти за 4 місяці повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
"Більше ніж 948 дітей постраждали в Україні за 4 місяці повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 338 дітей загинуло та понад 610 поранено", - наголосили у відомстві.
Цифри не остаточні, оскільки їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Донецькій області - 335, Харківській - 177, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 55, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 31, Сумській - 17.
На Сумщині 23 червня внаслідок вибуху російської фосфорної бомби 13-річний хлопчик отримав опік ніг фосфорною речовиною.
На Харківщині 23 червня під час обстрілу окупантами цивільної інфраструктури Чугуєва та руйнування будинків двоє дітей віком 9 та 6 років дістали травми.
У Лисичанську на Луганщині 23 червня через російський артилерійський обстріл було поранено дитину.
Також стало відомо про п'ятьох загиблих і п'ятьох поранених дітей внаслідок ворожого вогню по Волноваському району Донеччини.
Крім того, встановлено, що з березня до травня від невибіркових російських обстрілів Маріуполя загинуло 9 дітей, іще 8 отримали поранення різного ступеня важкості.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2061 заклад освіти. З них 213 зруйновано повністю", - зауважили ювенальні прокурори.
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